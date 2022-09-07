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الدبيبة يهنئ رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس ويعرب عن تطلعه للتعاون معها

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الإثنين رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس بعد فوزها بالمنصب وزعامة حزب المحافظين، متمنيًا لها التوفيق والنجاح.

الدبيبة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعرب عن تطلعه للتعاون مع رئيسة الوزراء الجديدة في مجالي الطاقة والتنمية ودعم المسار الديمقراطي والانتخابات في ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

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