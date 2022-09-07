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الشركسي: الدبيبة يعقد تحالفات “مليشياوية” لضمان بقائه في السلطة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال عضو لجنة ملتقى الحوار الليبي، أحمد الشركسي إن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة سعى لعقد تحالفاتمليشياويةلضمان استمراره في السلطة.

ولفت الشركسي إلى أن الدبيبة بدأ تشكيل قوات تابعة له ومنهاكتيبة دعم الدستورولواء ليبيا، ومولها بالملايين عبر محافظ البنك المركزي الصديق الكبير.

وأضاف عضو لجنة ملتقى الحوار الليبي في حديثه لـ”سبوتنيك” أن الحرب في طرابلس لم تبدأ بعد، وأن الصراع المرتقب بين الكتائب والمليشيات، هو الأشرس، مضيفًا أنه يرى أن التحالفات الجديدة التي يجرى تشكيلها يمكنها طرد حكومة الدبيبة.

ويرى الشركسي أنه بعد طرد الكتائب غير المؤدلجة يصبح الصراع بين قوات الردع والمليشيات المؤدلجة الأخرى التي تتحرك وفق توجيهات الصادق الغرياني، بهدف فرض أيدولوجية دينية واحدة.

وتدعم العديد من المجموعات المسلحة في الغرب الليبي حكومة الدبيبة منهاجهاز دعم الاستقراروقوات الردع، وهما من أقوى الكتائب،إلى جانب قوةدعم الدستور والانتخاباتو كتيبةفرسان جنزورالتي تتمركز غرب العاصمة وكتيبةرحبة الدروعفي منطقة تاجوراء.

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ُ#ليبيا أحمد الشركسي عبدالحميد الدبيبة

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الوطن الليبية

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