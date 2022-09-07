الشركسي: الدبيبة يعقد تحالفات “مليشياوية” لضمان بقائه في السلطة

الوطن|رصد

قال عضو لجنة ملتقى الحوار الليبي، أحمد الشركسي إن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة سعى لعقد تحالفات “مليشياوية” لضمان استمراره في السلطة.

ولفت الشركسي إلى أن الدبيبة بدأ تشكيل قوات تابعة له ومنها “كتيبة دعم الدستور” و“لواء ليبيا“، ومولها بالملايين عبر محافظ البنك المركزي الصديق الكبير.

وأضاف عضو لجنة ملتقى الحوار الليبي في حديثه لـ”سبوتنيك” أن الحرب في طرابلس لم تبدأ بعد، وأن الصراع المرتقب بين الكتائب والمليشيات، هو الأشرس، مضيفًا أنه يرى أن التحالفات الجديدة التي يجرى تشكيلها يمكنها طرد حكومة الدبيبة.

ويرى الشركسي أنه بعد طرد الكتائب غير المؤدلجة يصبح الصراع بين قوات الردع والمليشيات المؤدلجة الأخرى التي تتحرك وفق توجيهات الصادق الغرياني، بهدف فرض أيدولوجية دينية واحدة.

وتدعم العديد من المجموعات المسلحة في الغرب الليبي حكومة الدبيبة منها “جهاز دعم الاستقرار” و“قوات الردع“، وهما من أقوى الكتائب،إلى جانب قوة “دعم الدستور والانتخابات” و كتيبة “فرسان جنزور” التي تتمركز غرب العاصمة وكتيبة “رحبة الدروع” في منطقة تاجوراء.