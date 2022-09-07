البعثة الأممية: استقبلنا وفدا من مصراتة لطرح أفكارهم حول حل الأزمة في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم أن وفدا من مدينة مصراتة قام بزيارة اليوم إلى مقر البعثة لطرح أفكارهم حول سبل حل الأزمة لسياسية في ليبيا.

ووفق تغريدة للبعثة الأممية عبر تويتر، فقد أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أنه لا حل عسكري للانسداد الانتخابي والتنفيذي، مشيرا إلى أن الشعب الليبي عبر بوضوح عن تطلعه لاختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات الليبية عبر انتخابات ديمقراطية.

وأضاف “زينينغا”، “لذا فإن الأمم المتحدة تولي الأولوية للعمل مع جميع الأطراف الليبية لتيسير التوصل إلى اتفاق على مسار للانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن”.