السريري: إن كان الليبيون لا يريدون مجلسي النواب والدولة فالحل هو الانتخابات الحرة ولا حل آخر

ليبيا – قال عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة فتح الله السريري إن مجلس الدولة تناول خلال جلسته موضوع المسار الدستوري والسلطة التنفيذية، ومحاولة تقديم بعض المقترحات ودراسة الأوضاع الحالية الموجودة والانسداد السياسي في الساحة، حيث كلفت اللجان السياسية بدراسة الأوضاع وتقديم مقترح بالخصوص.

السريري أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الإثنين إلى أهمية الحوارات وتقديم المقترحات في هذا الخصوص، أما فيما يتعلق بالمسار الدستوري، فهناك نقطتان تسببتا في الانسداد، أن مجلس الدولة لا يستطيع ذلك وحده، ولا بد من مشاركة الشعب الليبي في اتخاذ القرار والقاعدة الدستورية.

وعلق على ما يتم تداوله من اتهامات لمجلس الدولة بالتزامن مع اتهامات تصل لمجلس النواب قائلَا أنها هي من تعيق تحقيق أي تقدم في المشهد السياسي، معتبرًا أن هذا اتهامًا غير موضوعي ومسألة الانتخابات والدستور في مجلس الدولة من شهر 12_2017 صوت على مشروع قانون الاستفتاء، وهذا المشروع موافق للإعلان الدستوري وأحيل لمجلس النواب.

وأضاف: “كيف مجلس الدولة يعيق الانتخابات؟ لست مسؤولًا عما يفعله الآخرون، ومجلس النواب في نهاية 2018 قسم ليبيا لدوائر وأصدر قوانين أجهضت الدستور. لماذا وجدت الاستفتاءات؟ لحسم الموضوع المستفتى عليه، ولن تكون هناك وثيقة بشرية ترضي الجميع! لماذا نخاف من صوت الشعب وهو حقه المدستر؟”.

وأكد في ختام حديثه على أنه إن كان الليبيون لا يريدون مجلسي النواب والدولة، فالحل هو الانتخابات الحرة والشفافة ولا حل آخر. بحسب قوله.

