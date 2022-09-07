حسام ذكي: أخبرت المنقوش أنها ثاني امرأة تترأس جلسة جامعة الدول العربية

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ” حسام زكي “، إنه أخبر وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ” نجلاء المنقوش ” أنها ثاني امرأة تترأس جلسة جامعة الدول العربية بعد وزيرة مغربية سابقًا، ربما عام 2014، «لكن ذلك لا ينفي ولا ينتقص من حقيقة أن وزيرة امرأة عربية تترأس الدورة الوزارية، وهو حدث كبير وهام جدًا في تاريخ الدبلوماسية العربية»

جاء ذلك في مداخلة متلفزة على قناة الوسط أمس الثلاثاء ، أضاف فيها ،

» أن ثمة طلبًا من الأمانة العامة للجامعة العربية؛ من أجل تقديم دراسة عامة، قانونية وليست سياسية، عن صلاحية تولي رئاسة الدورة، «لكي نضع الأمور بشكل محايد أمام الأعضاء».

وعن تعليقه على تصريح رئيس مجلس الدولة ” خالد المشري “، الذي اعتبر انسحاب الوفد المصري من اجتماع الجامعة العربية «مخالفًا للأعراف الدبلوماسية»،

قال زكي إن «هذا المصطلح فضفاض وينسحب على الأفعال في المجال الدبلوماسي، وعندما يكون هناك طرف في اجتماع ما غير راضي عن موضوع ما سواء رئاسة الاجتماع أو ممارسات موجودة في الاجتماع فمن حق الوفد أن ينسحب هو منصوص عليه في الأمم المتحدة وفي كافة المنظمات الإقليمية والدولية».