خلال لقائه وفدا من مصراتة.. زينينغا: لا حل عسكري للانسداد السياسي

أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أنه لا حل عسكري للانسداد الانتخابي والتنفيذي في ليبيا.

وأشار، خلال لقائه وفدا من مدينة مصراتة أمس الثلاثاء، إلى تطلع الشعب الليبي لاختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات عبر انتخابات ديمقراطية، حسب تغريدة على حساب البعثة الأممية بموقع «تويتر».

ولفتت البعثة إلى أن الوفد طرح أفكاره حول سبل حل الأزمة السياسية في ليبيا، مؤكدة أن الأمم المتحدة تولي الأولوية للعمل مع جميع الأطراف الليبية لتيسير التوصل إلى اتفاق على مسار للانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.