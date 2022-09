الحويج يحظر ممارسة نشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع الموردة والمصدرة على غير الليبيين

ليبيا – قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج حظر ممارسة نشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع الموردة والمصدرة على غير الليبيين.

الحويج وفي المادة الأولى من القرار رقم “838” للعام الحالي الذي تلقت المرصد نسخة منه تضمنت: “يُحظر غير الليبيين ممارسة نشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع الموردة والمصدرة وإصدار شهائد التفتيش والمطابقة بشأنها، وتقتصر ممارسة النشاط على الشركات الوطنية دون غيرها”.

وأشار الحويج في المادة الثانية من القرار إلى استثناء من أحكام المادة السابقة، وهو: (يجوز للشركات الوطنية الممارسة لنشاط التفتيش والمطابقة عند ضرورة الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو من يفوضه).

كما وجه القرار ضمن مادته الثالثة شركات التفتيش والمطابقة عند ممارسة نشاطها في التفتيش والمعاينة على السلع والبضائع إلى أن تراعي وحدة الغرض والتخصص طبقًا لأحكام المادة ( 14) من قانون النشاط التجاري المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

وتضمنت المادة الرابعة من القرار أنه لايجوز لشركات التفتيش والمطابقة أن تقوم بالتفتيش على السلع والمنتجات لشركات تربطها بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وأن لا يكون بين ممثليهما القانونيين أو بين مؤسسيهما أية صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو علاقة قد تؤدي إلى نشوء مصلحة حقيقية أو محتملة قد تؤثر على مهنية ومسؤولية شركة التفتيش.

