الفارسي: حكومة الدبيبة تشكّل خطراً على الأمن الإقليمي

الوطن|رصد

علّق المحلل السياسي يوسف الفارسي على انسحاب وزير خارجية مصر من جلسة الجامعة العربية التي ترأستها وزيرة خارجية منتهية الولاية نجلاء المنقوش، بتأكيده على معارضة مصر لهذه الحكومة.

وقال الفارسي في تصريحات متلفزة تابعتها “الوطن” إن الحانب المصري يدرك أن حكومة الدبيبة تشكّل خطرا على الأمن الإقليمي لدول الجوار، ولن تؤدي إلى استقرار ليبيا.

وأضاف أنها حكومة متورطة في قضايا فساد كبيرة، ومسائل كثيرة تهم مصر ودول عربية أخرى، لافتاً إلى أن القاهرة لا تدعم هذه الحكومة بل تدعم الحوار الليبي بالدرجة الأولى.