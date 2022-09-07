«الدولية للهجرة» تدرب قوات ليبية على عمليات الإنقاذ

قالت «المنظمة الدولية للهجرة»، الثلاثاء، إنها نظمت في طرابلس تدريباً لمدة أسبوعين، للمسؤولين الليبيين عن عمليات إنقاذ المهاجرين غير النظاميين من الغرق في البحر المتوسط، في وقت تعاني البلاد من تدفق آلاف المهاجرين من جنسيات أفريقية وآسيوية عليها بقصد الهجرة إلى أوروبا.

والمشروع الذي رعته المنظمة، جاء تحت عنوان «حماية المهاجرين الضعفاء واستقرار المجتمعات في ليبيا – المرحلة الثانية»، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن التدريب استهدف المسؤولين الليبيين المعنيين المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ من خفر السواحل وأمن الموانئ والإدارة العامة لأمن السواحل.

في السياق ذاته، كشفت مديرية أمن طبرق (بأقصى الشرق) الليبي، أنها «داهمت مخزناً يتم فيه احتجاز المهاجرين غير النظاميين في ضواحــي المدينة، وعثرت على عــدد كبيــر مــن المهاجريــن الذين دخلــوا الأراضــي الليبيــة بطــرق غيــر قانونيــة، كما تطارد عصابات تهريب البشر بالمنطقة راهناً».

ولفتت المديرية إلى أنها تلقت معلومــات، تفيــد بأن هنــاك «مزرعــة» في ضواحــي المدينة يشتبه في كونها «مخزناً لاحتجاز المهاجرين، وتضم عدداً كبيراً من هؤلاء (…) وأنها بعــد التأكــد والتحقــق مــن مصــادر المعلومــات داهمت المكان وعثرت فيه على 287 مهاجراً يحملون الجنسية المصرية، بينهم قصر، تم تجميعهم وتخزينهم من قبل عصابة إجرامية تتاجر في البشر، لحين تهريبهم إلى أحد السواحل الأوروبية».

ونوهت إلى أن فريقاً من البحــث الجنائــي وشرطــة النجدة، بالإضافة إلى «قــوة فــرض القانــون» التابعــة لمديريــة أمــن طبــرق، «تطارد العصابات المتورطة في تهريب المهاجرين والتغرير بهم لتقديم عناصرها إلى العدالة».

وقبل أسبوع أعلن «اللواء 444 قتال» في منطقة طرابلس العسكرية، أن قواته في بني وليد «اقتحمت وكراً تستخدمه إحدى العصابات الخارجة عن القانون للخطف والتعذيب»، وأنه تم تحرير خمسة مخطوفين من العمالة المصرية، بعد تعرضهم «لأشد أنواع التعذيب والضرب، ومساومة أسرهم وذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم».

وكانت دوريات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في غرب ليبيا، أنقذت 500 مهاجر غير نظامي في تسع عمليات على طول الساحل، في وقت داهمت قوة أمنية تابعة لمنطقة طرابلس العسكرية ستة أوكار للعصابات المتاجرة بالبشر. وقالت رئاسة أركان القوات البحرية، إنه تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة لإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.