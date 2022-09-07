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الشركسي: الدبيبة سعى لعقد تحالفات “مليشياوية” لضمان استمراره في السلطة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو لجنة ملتقى الحوار الليبي، ” أحمد الشركسي ” إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عبدالحميد الدبيبة ” سعى لعقد تحالفات “مليشياوية” لضمان استمراره في السلطة. وفقا لقوله. .

كما أضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” أن الحرب في طرابلس لم تبدأ بعد، وأن الصراع المرتقب بين الكتائب والمليشيات، هو الأشرس، مضيفًا أنه يرى أن التحالفات الجديدة التي يجرى تشكيلها يمكنها طرد حكومة الدبيبة..

ويرى الشركسي أنه بعد طرد الكتائب غير المؤدلجة يصبح الصراع بين قوات الردع والمليشيات المؤدلجة الأخرى التي تتحرك وفق توجيهات الصادق الغرياني، بهدف فرض أيدولوجية دينية واحدة. وفقا لتصريحاته..

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صحيفة الساعة 24

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