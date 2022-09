الأبلق: الأطراف الموجودة في المشهد السياسي منذ الـ2014 لا يريدون مغادرة المشهد

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أنّ ما تقوم به رئاسة مجلس النواب تصرف فردي، ومنذ انعقاد مجلس النواب كان هناك سيطرة لرئاسة المجلس عليه، والجميع يعلم أن التشريعات والقوانين صدرت بـ 13 عشر نائبًا فقط.

الأبلق قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد العبث: إن العبث هذه الأيام فيما يتعلق بالمساس في السلطة القضائية كارثة أخرى من كوارث مجلس النواب.

وتابع: “ربما أدعي أن التشريعات صدرت بمخالفة القوانين، لكن في طبيعة الحال صدرت بطريقه رسمية، ولكن الكل يدعي أن معه الشرعية والقاضي هو من يقول أن الأمر تم وفق صحيح القانون أم بالمخالفة للإعلان الدستوري والقوانين المنظمة لعمل مجلس النواب، لنجد رئيس المجلس قام بإرسال رسالة لمستشاري المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، وأشار إلى أن عقد جلسات المحكمة العليا ومباشرتها في مهامها في طرابلس يشوب كل مخرجاتها بطلان منذ 2014 للآن وتكليف محمد الحافي الذي يمارس اختصاصاته”.

وأكد على أن الأطراف المتواجدة في المشهد السياسي الليبي من 2014 سواء مجلس الدولة أو النواب لا يريدون مغادرة المشهد السياسي ولو على جثث الليبيين.

وشدد على أن زخم الشارع وتحركه لا بد أن يكون في المستوى لإنهاء العبث الذي تعانيه الدولة الليبية، لافتًا إلى أن البلاد تعاني من فوضى منذ 42 سنة من نظام شمولي جعل أغلب الشعب في سلبية ينتظر حلولًا من الخارج.

واختتم بالقول: “الدولة الليبية أصبحت الآن تنهب، فعندما يأتي شخص لمنصب للأسف يأتي بأبناء عمومته وأقاربه ويمكنهم من المؤسسة، وهذا ملاحظ في كل المؤسسات”.

