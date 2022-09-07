بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 07 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 07 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة لا تغير في حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا وتبقي الرطوبة عالية على مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر مساء اليوم على المناطق الغربية لجبل نفوسة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 36)مْ على المناطق الساحلية، ومابين (36- 39)مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ، ولا تتجاوز (27)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام, بينما تتكاثر السحب الرعدية احيانا على غدامس والحمادة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-42)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-37)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:24)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:46).