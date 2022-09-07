«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على شرق شحات إلى درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة، على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة.

وأظهرت نشرة الصيد الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن سرعة الرياح 25 عقدة، كما يصل ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

– البحر خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.