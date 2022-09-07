«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على شرق شحات إلى درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة، على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة.
وأظهرت نشرة الصيد الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن سرعة الرياح 25 عقدة، كما يصل ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
– السماء صافية إلى قليلة السحب.
– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
– البحر خفيف الموج.
– درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
– الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
– السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خاصة على الساحل من شحات إلى درنة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
– الرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة، تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من شرق شحات إلى درنة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر، يصل اليوم إلى 3.00 أمتار على الساحل الممتد شرق شحات إلى درنة.
– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا اليوم على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة.
– درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
– الرؤية جيدة، وتكون متوسطة اليوم على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة بسبب اضطراب البحر.
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