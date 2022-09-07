قويرب يُعلق على انسحاب الوفد المصري من اجتماع وزراء الخارجية العرب

العنوان-طبرق

علق عضو مجلس النواب، عز الدين قويرب، على انسحاب الوفد المصري أثناء انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب وذلك احتجاجا على ترأس وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، للاجتماع.

وقال عضو النواب في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك: إن “انسحاب الوفد المصري من الجلسة الافتتاحية في القاهرة هو موقف مصري كبير وأصيل من جمهورية مصر العربية تجاه ليبيا”.

وأمس الثلاثاء انسحب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من جلسات الدورة الـ 158 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية رفضا، لتولي وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، رئاسة الجلسات.

وقالت، وزارة الخارجية المصرية، إن انسحابها من جلسة الجامعة العربية جاء بعد تولي وزيرة خارجية حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، الرئاسة.

وأضافت، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن موقفها من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنها انتهت ولايتها الشرعية.