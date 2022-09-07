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الارصاد: استمرار الرطوبة العالية.. وظهور لسحب رعدية بهذه المناطق

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 01/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد استمرار الرطوبة عالية على معظم مناطق شمال ليبيا.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب على المناطق الغربية لجبل نفوسة – الحمادة وغدامس (احتمال ظهور سحب رعدية) خاصة مساء هذا اليوم.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تسجل درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الغرب والجنوب مابين (34 – 41 )مْ, بينما تبقي معتدلة على المناطق الشرقية.

واشار التقرير الى ان السحب تتكاثر على مرتفعات الجبل الأخضر قد يصحبها أمطار خفيفة.
والله اعـــــــــــــــلم.

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