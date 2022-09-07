أوحيدة: أفضل خدمة قدمتها المنقوش للشعب الليبي هي استفزازها لمصر

وجه الصحفي الليبي المستقل المقيم في بروكسل ببلجيكا، علي أوحيدة، الشكر لوزيرة خارجية حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، معتبرًا أن موقفها في الجامعة العربية يمثل “نقطة تحول فعلية”.

وقال أوحيدة في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن “أفضل خدمة قدمتها المنقوش للشعب الليبي هي استفزازها لمصر وجعل القاهرة علنا ضد المليشيات”.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد انسحب من جلسة الجامعة العربية، اعتراضا على تولي نجلاء المنقوش وزيرة خارجية حكومة الدبيبة، المنتهية ولايتها، لرئاسة الجلسة.

ومن جانبها أكدت «المنقوش»، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء الجلسة على؛ “احترام موقف رئيس الخارجية المصري سامح شكري بالانسحاب من الجلسة، وهذا لا يعني بالضرورة التوافق معه”، مبينة أنه “مخالف لميثاق الجامعة العربية، وتحديدا المادة الـ 8، ومخالف لقرارات مجلس الأمن”.