الشهوبي يبحث عودة الرحلات بين ليبيا وألمانيا

بحث وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الشهوبي، مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية أنيكا أنجليز، سبل عودة الرحلات الجوية بين ليبيا وألمانيا، بعد إرسال فريق التدقيق والاطلاع على التجهيزات في مطارات ليبيا.

وتناول اللقاء سبل استئناف الرحلات الجوية الخاصة بشركة الخطوط «لفت هانزا»، كما أكدت أنجليزا قرب إعادة افتتاح سفارة بلادها لدى ليبيا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد عبد السلام شليبك، ومساعد رئيس مصلحة المطارات محمد فساطوي، ومدير مكتب التعاون الدولي عادل بخيت، ومستشار العلاقات الخارجية علي القمودي.

الشهوبي يبحث عودة الشركات التركية إلى ليبيا

والتقى الشهوبي، سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، أمس أيضا، حيث ناقشا ملف عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريعها في ليبيا.

– الشهوبي يبحث عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريعها في ليبيا

وتناول اللقاء سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال قطاع المواصلات، واستئناف الرحلات الجوية للخطوط التركية.