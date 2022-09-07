امطير: أي خطوة غير طرد السفير المصري أراها مجرد عبث

رأت عضو مجلس الدولة أمنة امطير، أن أي خطوة غير طرد السفير المصري، مجرد عبث، على حد قولها.

وقالت امطير في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هل ستتخذ ليبيا موقفا بطرد السفير المصري؟”، بحسب تعبيرها.

وأضافت “ما يحدث غير هذه الخطوة، أراه عبثا لا يستحق الوقوف عنده أو الكلام عنه”، وفقا لوصفها.

وكان الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية، سامح شكري، قد انسحب أمس من اجتماع الجامعة العربية، بسبب ترأس وير خارجية حكومة الوحدة المؤقتة، نجلاء المنقوش، للاجتماع، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تترأس الجلسة ممثلة حكومة منتهية الولاية.