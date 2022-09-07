بلدية طبرق تحذر المواطنين من شراء اللحوم المذبوحة خارج السلخانة العامة

العنوان-طبرق

حذرت بلدية طبرق المواطنين من شراء اللحوم غير المختومة والمذبوحة خارج السلخانة العامة بالمدينة بسبب الأمراض التي يجري اكتشافها عن طريق الطبيب البيطري المعتمد.

وأكدت البلدية في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك إعدام 69 رأسا من الأغنام والماعز والأبقار والإبل خلال شهر أغسطس الماضي بسبب اكتشاف إصابتها بعدد من الأمراض.

وأكد عميد البلدية، فرج بوالخطابية، استمرار حملة متابعة المجازر، منبها إلى أنه سيجري إغلاق المخالف منها ومصادرة اللحوم غير المختومة وإحالة أصحاب المجازر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وطالب بوالخطابية بضرورة التعاون مع جهاز الحرس البلدي، والإبلاغ عن أي مجزر مخالف يقوم ببيع اللحوم غير المختومة، التي قد تكون مصابة بأمراض وتكون غير صالحة للاستهلاك البشري.