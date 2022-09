الدبيبة: نتطلع أن تبذل المنقوش جهودها لحشد الدعم العربي لإنجاح الانتخابات

ليبيا – علق رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على ترأس ليبيا الدورة الـ158 لمجلس وزراء الخارجية العرب.

الدبيبة قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تشرفنا بترأس ليبيا الدورة الـ158 لمجلس وزراء الخارجية العرب، بعد غياب دام تسع سنوات عن الرئاسة”.

وأبدى تطلعه أن تبذل نجلاء المنقوش جهودها لحشد الدعم العربي لإنجاح الانتخابات، وتعطى للمرأة العربية الريادة باعتبارها أول سيدة تتولي الرئاسة.

