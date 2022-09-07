الصغير: التسويق أن المنقوش رفضت طلب شكري بعدم ترأس الاجتماع «هراء»

اعتبر حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أن “ما يسوق على أن المنقوش رفضت طلب من سامح شكري بعدم ترأس الاجتماع الوزاري هو هراء ليس إلا”.

وقال الصغير، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “الاجتماع الوزاري يسبقه اجتماعات تحضيرية على مستوى المندوبين وآخرها اجتماع عقد بداية الأسبوع برئاسة المندوب الليبي عبدالمطلب ثابت باعتبارها الدولة التي ستترأس أعمال الدورة 158”.

وأردف، أن “المنقوش وصلت للقاهرة وتم استقبالها باسمها وبصفتها من قبل جهاز مراسم وزارة الخارجية المصرية وتحت حماية الدولة المصرية”.

وعقب موضحًا أن “الاجتماع لا يٌعقد أساسا إلا إذا عُرف وحُدد لمن ستنتقل الرئاسة الدورية للدورة الحالية وتم تأجيل انعقاد عدة دورات سابقة بسبب رفض بعض الدول تولي الرئاسة بحسب دورها أو خلافات من سيخلف الرئيس الحالي”.

وختم مبينًا؛ “فلذلك القول بأن الاعتراض تم في القاعة ومباشرة بين المنقوش وشكري لا يعدوا كونه تسويق لانجاز وهمي غير موجود في الحقيقة، مجاملة رمزية عابرة من سامح لعقيلة وفتحي ليس إلا”.