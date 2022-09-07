ارتفاع الدولار وتراجع اليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وصعد متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.97 دينار مقابل 4.95 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. بينما تراجع سعر اليورو إلى 4.92 دينار مقابل 4.93 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.71 دينار مقابل 5.73 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.32 دينار من 1.31 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.35 دينار من 1.34 دينار أمس، وصعد الدينار التونسي عند 1.53 دينار مقابل 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.