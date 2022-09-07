استئناف جنوب طرابلس ترفض الشق المستعجل في طعن صنع الله في قرارا تعيين بن قدارة

العنوان-طرابلس

رفضت محكمة استئناف جنوب طرابلس الطعن المقدم من الرئيس السابق لمؤسسة النفط مصطفى صنع الله في قرارا تعيين رئيس جديد للمؤسسة في الشق المستعجل

ورفضت الدائرة النظر في الشق المستعجل للدعوى، لمرور أكثر من شهرين على تعيين مجلس إدارة المؤسسة الحالي.

وقبلت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف جنوب طرابلس، من حيث الموضوع، دعوى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله وزملائه أعضاء مجلس الإدارة المقال ضد قرار إعفائهم، مؤكدة اختصاصها في نظر الدعوى.

وأقال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، في يوليو الماضي، صنع الله، وعين، فرحات بن قدارة، رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة.

وتقدم صنع الله بطعن أمام القضاء على قرار إقالته، حيث صدر قرار بتأجيل الحكم في القضية في 27 يوليو، ثم تقرر تأجيلها مجددًا في 17 أغسطس، وحجزت للحكم اليوم السابع من سبتمبر الجاري.