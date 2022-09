المنقوش: الدبیبة یحافظ على موقفه الثابت من إجراء الانتخابات

ليبيا – قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش إن تبني سیاسة الحوار الشامل حول كل القضایا العربیة المشتركة وتفھم مخاوف الجميع، ھي مدخل مھم لإحیاء الحوار والعمل العربي المشترك. المنقوش أكدت في كلمتها خلال اجتماع الدورة العادية الـ 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على أن الملمح الأبرز الذي بدأ یشكل السیاسة العربیة لدول وحكومات المنطقة خلال السنوات الثلاثة الماضیة ھو الجنوح للحوار بدلًا عن الصدام، والانفتاح على الآخر بدلًا عن الإقصاء، واستیعاب مصالح بعضنا البعض ومخاوف كل الأطراف. وأضافت: “إن موقعي الیوم كوزیرة خارجیة لدولة لیبیا، واستنادًا إلى موقف حكومة الوحدة الوطنیة في لیبیا الرافض لعودة الحرب في بلادنا یرتب علینا مسؤولیة تاریخیة بألا تكون قضیة بلادي مجرد بند على جدول أعمال مجلسنا الموقر، أو باقي المحافل الدولیة لسنوات قادمة. وبالعمل الدؤوب والإرادة الوطنیة للیبیین وبدعم أشقائھم العرب الذي یجب أن یتواصل سنتمكن من إجراء انتخابات وطنیة في لیبیا وفق لقوانین نزیھة وعادلة، وقبلھا تھیئة الظروف الملائمة لإجرائھا في كافة مناطق لیبیا”. وتابعت: “یكفي شعبنا اللیبي الأبي ما عاناه من ویلات الحرب والإنقسام والإرھاب وتبعات التدخل الأجنبي خلال السنوات الماضیة. نحن ندرك صعوبة المراحل الانتقالیة وما یصاحبھا من معوقات للتحول الدیمقراطي، ولكننا في نفس الوقت نؤمن بإرادة شعبنا القویة المتطلعة للسلام والتنمیة. نعم توقعنا حدوث الأزمات المصاحبة ولكن آمنا أن القوة تكمن في إدارة ھذه الأزمات وأن ننفتح على الآخرین وعلى كل مبادرات الحل بالحوار والثقة في إرادة شعبنا الذي یرید الانتخابات ونتطلع أن یدعمنا أشقائنا العرب في مسعى تحقیق ھذه الأھداف”. وشددت على أن رئیس “حكومة الوحدة الوطنیة” عبد الحمید الدبیبة یحافظ على موقفه الثابت من إجراء الانتخابات الوطنیة في لیبیا وقد عبر عن ذلك خلال خطابه الأخیر قبل أیام عقب الأحداث المؤسفة التي شھدتھا طرابلس والتي راح ضحیتھا مدنیین آمنین في بیوتھم، بحسب قولها. ونوّهت إلى أن الحكومة تجدد دعوتھا للسلطة التشریعیة بأن توفي بالتزامھا التشریعي باستكمال القاعدة الدستوریة والقوانین المنظمة لھا لتنفیذ الإنتخابات بالبلاد، مؤكدةً استمرار جاھزیتها لتنفیذ الانتخابات الوطنیة عبر توفیر الخدمات اللوجستیة والأمنیة بما فیھا الدعم الكامل والمتواصل للمفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات. ودعت المنقوش إلى إعادة تفعیل اللجنة الرباعیة الخاصة بلیبیا، حتى تتمكن جامعة الدول العربیة من العمل سویة مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفریقي والاتحاد الأوروبي أعضاء اللجنة الرباعیة، وتنسیق الجھود الإقلیمیة والأممیة لتنفیذ التزامات جمیع الأطراف بمقررات ملتقى الحوار السیاسي الذي رعته الأمم المتحدة ومؤتمري برلین 1 – 2. وجاءت كلمة المنقوش على النحو التالي: أصحاب السمو والمعالي الوزراء المحترمون معالي الأمین العام لجامعة الدول العربیة السید أحمد أبو الغیط – السید فیلیب لازاریني وكیل الأمین العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأونروا – معالي السیدة تنجا فاجون وزیرة خارجیة جمھوریة سلوفینیا تحیة طیبة لكم ملؤها الود الممزوج بأمل شعوبنا العربیة أن یكون اجتماعنا ھذا فرصة لتعزیز العمل العربي المشترك عبر إحدى روافده، التي یُمثلھا مجلس جامعة الدول العربیة الذي سیلتئم الیوم على مستوى وزراء الخارجیة في دورته الثامنة والخمسین بعد المائة. معالي وزیر الخارجیة والمغتربین بالجمھوریة اللبنانیة الدكتور عبد الله بوحبیب رئیس الدورة السابعة والخمسین بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربیة لكم التحیة وفائق التقدیر لجھودكم المبذولة خلال فترة رئاستكم لأعمال الدورة الماضیة. لا یفوتني الیوم توجیه الشكر والتقدیر لوزراء الخارجیة العرب الذین دعموا ممارسة لیبیا حقھا في رئاسة ھذه الدورة العادیة التي اعتذرت عنھا في سنوات سابقة لأسباب استثنائیة تجاوزنا جزءًا كبیرًا منھا ببلادي بعد سنوات من الحروب والانقسام، والشكر موصول لكافة المندوبين الدائمین بجامعة الدول العربیة وجمیع الموظفین والعاملین بھا ولجمھوریة مصر العربیة التقدیر على حُسن ترتیب استقبال الوفود الوزاریة العربیة. السیدات والسادة المحترمون.. أعلن على بركة الله افتتاح أعمال الدورة العادیة 185 لمجلس جامعة الدول العربیة على المستوى الوزاري. السیدات والسادة المحترمون: بدایة.. إنه لمن دواعي الفخر على المستوى الشخصي والمھني أن أترأس الیوم مجلسنا الموقر كأول امرأة عربیة ووزیرة خارجیة تستلم مھام ھذا المنصب الدوري. ولھذا الأمر دلالة كبیرة على تطور العمل السیاسي بمنطقتنا، رغم كل الصعوبات التي تواجه المشاركة السیاسیة للمرأة العربیة، وفي ھذا المقام أجدد الإشارة بأن وجود سیدات على رأس وزارات سیادیة كالخارجیة والعدل بحكومة الوحدة الوطنیة یدل على الإیمان بقدرة المرأة اللیبیة. كما یسعدني ما لمستھ من التعاون الجاد من بعض زملائي وإخوتي وزراء الخارجیةالعرب، الذین أبدوا تعاونًا وتقدیرًا كبیرًا لدوري كامرأة ووزیرة خارجیة یعكس التزامھم الصادق بالإسهام في استقرار بلادي. أصحاب السمو والمعالي یتابع المواطن العربي أعمال مجلسنا الیوم وسط تردي للأوضاع المعیشیة في كثیر من أقطارنا العربیة نتیجة المشاكل الاقتصادیة المزمنة التي رافقت عقود قد خلت من التوتر وتعقید تفاصیل الأوضاع الداخلیة بكثیر من الدول الأعضاء بھذه المؤسسة العریقة. نجتمع الیوم وقد ارتفعت خلال الأعوام العشرة الماضیة أعداد اللاجئین والنازحین والمھجرین خارج أوطانھم لتبلغ الملایین حول العالم وبدول منطقتنا العربیة، فحريٌ بنا الیوم أن نتحمل مسؤولیتنا في دعم إعادة الاستقرار لمنطقتنا وإعادة الأمل لشعوبنا والعمل موحدین في مواجھة ھذه التحدیات التاریخیة وتوفیر حیاة كریمة تلیق بشعوبنا. من المعلوم أن موقع الأقطار العربیة المتوسط لخارطة العالم الاقتصادیة والجیوسیاسیة، وقبل ذلك موقعنا الحضاري والثقافي جعلنا في مواجھة تداعیات كافة الأزمات العالمیة بشكل مباشر أو غیر ذلك مما یفرض علینا الیوم بذل جھود استثنائیة تحافظ على استقرار الدول العربیة، ومنع تطور الأحداث بشكل سلبي بالدول الشقیقة التي تعاني ویلات الحروب والانقسام وخطر الإرھاب وتداعیات الأزمات الاقتصادیة. رغم كل ھذه التحدیات التاریخیة، إلا أن شعوبنا الیوم أكثر تواصلًا مع بعضھا البعض كنتیجة للتطور التكنولوجي، وقد تقاسموا المخاوف والآمال نحو المصیر المشترك الذي نتقاسمھ جمیعًا. كما أن حكومات دولنا الیوم أكثر عزمًا في مواجھة التحدیات المشترك وتفهما لمخاوف كل بلد إزاء الأخطار التي تھدد الأمن القومي لدولنا ومصالحھا. إن تبني سیاسة الحوار الشامل حول كل القضایا العربیة المشتركة وتفھم مخاوف الجمیع، ھي مدخل مھم لإحیاء الحوار والعمل العربي المشترك إنني أؤمن بأن مؤسسة جامعة الدول العربیة ستكون قادرة على رعایة ھذا التوجھ في ھذه اللحظات التاریخیة من عمر المنطقة. أصحاب المعالي والسمو. إن ارتباط شعوبنا التاریخي بقضیتنا المركزیة “فلسطین” یتطلب منا العمل بفاعلیة أكبر للوقوف في وجه الممارسات الإسرائیلیة المتواصلة لتھوید القدس، واستمرار توسیع المشاریع الاستیطانیة المرفوضة والمنتھكة لمقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة، كما أن ھذه الممارسات تقوض أي فرص لنجاح مبادرات السلام بالمنطقة. إن وحدة أبناء فلسطین ھي الخیار الأوحد لتوحید الموقف العربي الضاغط على الأطراف الفاعلة بالمنظومة الدولیة الداعم للسلام بالمنطقة العربیة. الیوم نناشد الأشقاء العرب من أجل العمل جمیعًا لاستعادة الأمل لشعبنا في الیمن، وألا نسمح بانھیار مسارات الحل السلمي والسیاسي حرصًا على سلامة المدنیین في كل من الیمن والمملكة السعودیة وجوارھما الخلیجي. كما أننا نشید بالدور السعودي لحل الأزمة الیمنیة وصولًا لاتفاق الریاض الذي ُیمثل فرصة تاریخیة لإنجاز الحل السلمي للأزمة الیمنیة ولا ُنغفل في ھذا المقام تجربة سلطنة عمان في التسامح والتعایش، والتي وانعكست بشكل إیجابي على دورھا في التھدئة ودعم جھود السلام في المنطقة. كما نشجع تنفیذ مبادرات الإعمار وإنھاء معاناة المدنیین وإعادة الاستقرار للمنطقة في مواجھة التحدیات التي تواجھھا انطلاقًا من المبادئ الحاكمة للقانون الدولي، وبنود الاتفاقات السیاسیة التي رعتھا الأمم المتحدة ولاقت دعم المملكة المتحدة ودول مجلس تعاون الخلیج العربي. كما ندعو لوحدة جھود دول المنطقة في حمایة الملاحة البحریة وتأمین تحركات سفن وإمدادات الطاقة بما یضمن مصالح جمیع الدول المطلة والقریبة من الممرات المائیة الحیویة لاقتصاد المنطقة والعالم. إن وحدة الموقف العربي إزاء ھذه التحدیات التي تمس منابع الطاقة وممراتھا یجب أن یكون بنفس القوة في مواجھة ما تتعرض له جمھوریة مصر وجمھوریة السودان في قضیة سد النھضة، والذي یتطلب دعم الموقف العربي الرسمي لحقھما في الدفاع عن أمنھما المائي عبر مسار التفاوض والتواصل المباشر والمستمر مع إثیوبیا، حول كافة التفاصیل المتعلقة بسد النھضة. إن ما یتعرض لھ المدنیین في سوریا جراء استمرار النزاع وتباطؤ المسعي العربي لمساعدة السوریین في حل أزمتھم یفاقم من معاناتھم، ویؤخر فرص السلام الشامل بین السوریین. لھذا نحن نشجع أن یكون لجامعة الدول العربیة جھودًا أكبر لرعایة السلام وقیادة مسارات الحل، استكمالًا للجھود أن المبادرات الأممیة ودول الجوار لقیادة ھذه المساعي. السیدات والسادة، إن الملمح الأبرز الذي بدأ یشكل السیاسة العربیة لدول وحكومات منطقتنا خلال السنوات الثلاثة الماضیة ھو الجنوح للحوار بدلًا عن الصدام، والانفتاح على الآخر بدلًا عن الإقصاء، واستیعاب مصالح بعضنا البعض ومخاوف كل الأطراف. من ھذا المنطلق فإننا نبدي تشجیعنا لمواصلة مبادرات السلام والحوار وأخص جھود دولة الكویت التي سعت عبر المبادرة الكویتیة الخاصة بلبنان، لإعادة بناء الثقة بین اللبنانیین و أشقائھم الخلجیین. كما أن مبادرة دولة قطر للوساطة وإرساء السلام بین الأشقاء التشادیین تشكل فرصة سانحة لتعزیز الاستقرار في تشاد الدولة الجارة لبلادي ویھمنا استقرارھا ودعمناه. السیدات والسادة المحترمون إن موقعي الیوم كوزیرة خارجیة لدولة لیبیا، واستنادًا إلى موقف حكومة الوحدة الوطنیة في لیبیا الرافض لعودة الحرب في بلادنا یرتب علینا مسؤولیة تاریخیة بألا تكون قضیة بلادي مجرد بند على جدول أعمال مجلسنا الموقر، أو باقي المحافل الدولیة لسنوات قادمة. وبالعمل الدؤوب والإرادة الوطنیة للیبیین وبدعم أشقائھم العرب الذي یجب أن یتواصل سنتمكن من إجراء انتخابات وطنیة في لیبیا وفق لقوانین نزیھة وعادلة، وقبلھا تھیئة الظروف الملائمة لإجرائھا في كافة مناطق لیبیا. تحقیقًا لارادة أكثر من 2 ملیون لیبي استلموا بطاقات المشاركة بالانتخابات في أواخر العام الماضي. یكفي شعبنا اللیبي الأبي ما عاناه من ویلات الحرب والانقسام والإرھاب وتبعات التدخل الأجنبي خلال السنوات الماضیة. نحن ندرك صعوبة المراحل الانتقالیة وما یصاحبھا من معوقات للتحول الدیمقراطي، ولكننا في نفس الوقت نؤمن بإرادة شعبنا القویة المتطلعة للسلام والتنمیة. نعم توقعنا حدوث الأزمات المصاحبة ولكن آمنا أن القوة تكمن في إدارة ھذه الأزمات وأن ننفتح على الآخرین وعلى كل مبادرات الحل بالحوار والثقة في إرادة شعبنا الذي یرید الانتخابات، ونتطلع أن یدعمنا أشقائنا العرب في مسعى تحقیق ھذه الأھداف. إن رئیس حكومة الوحدة الوطنیة السید عبد الحمید الدبیبة یحافظ على موقفه الثابت من إجراء الانتخابات الوطنیة في لیبیا وقد عبر عن ذلك خلال خطابھ الأخیر قبل أیام عقب الأحداث المؤسفة التي شھدتھا طرابلس والتي راح ضحیتھا مدنیین آمنین في بیوتھم. كما أن حكومة الوحدة الوطنیة تجدد دعوتھا للسلطة التشریعیة بأن تفي بالتزامھا التشریعي باستكمال القاعدة الدستوریة والقوانین المنظمة لھا لتنفیذ الإنتخابات بالبلاد. ونؤكد استمرار جاھزیتنا لتنفیذ الإنتخابات الوطنیة عبر توفیر الخدمات اللوجستیة والأمنیة بما فیھا دعمنا الكامل والمتواصل للمفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات. السیدات والسادة المحترمون: إن استقرار بلادي ھو مصلحة إقلیمیة ودولیة والتزام حكومة الوحدة الوطنیة بأمن جیران لیبیا ھو التزام مبدئي وإن خطر الإرھاب وعودته لاستھداف الآمنین والأبریاء ومصالح دولنا لم یختفي ومكافحتھ ھي مسؤولیة تضامنیة بیننا جمیعًا وشركائنا الدولیین. إن بلادي عانت من ویلات الإرھاب ومن مخاطره ونركز جھودنا الیوم في تعزیز قدرات حرس الحدود والأجھزة الأمنیة وتطویر قدرات مؤسساتنا الأمنیة بما یعزز أمننا الداخلي والخارجي في مواجھة الإرھاب وضبط كافة منافذ لیبیا ومعابرھا واستمرار ھذه الجھود مقترن بعدم العودة بلیبیا إلى خانة الحرب والاقتتال. ولا یفوتني الیوم الإشادة بقدرة قطاعي النفط والغاز في لیبیا على الوصول بإنتاج النفط بلیبیا إلى ملیون 244 ألف برمیل وبلوغ إنتاج المكثفات 54 ألف برمیل، فھذه الأرقام تعكس اتجاه قطاع الطاقة للاستقرار والتعافي في بلادي في ظل تحفز العالم وانشغاله بمسألة تأمین إمدادات الطاقة والقضایا المرتبطة بھذا الأمر. أصحاب السمو والمعالي الوزراء .. للتاریخ .. فإن مجلس وزراء الخارجیة العرب في مارس 2011 أسھم في نقل مطالبة اللیبیین لمجلس الأمن الدولي بإنشاء منطقة حظر طیران لحمایة المدنیین. وكان یومھا موقفًا حاسمًا في مسار الأحداث التي تشھدھا بلادنا كما كان لمجلس وزراء الخارجیة العرب موقفًا محوریًا آخر في الأزمة اللیبیة وكان في سبتمبر 2018 عند رفض الإعتراف بالحكومة الموازیة آنذاك، وحصر الإعتراف بحكومة الوفاق الوطني كحكومة شرعیة للیبیا، ودعم المجلس مقررات ومخرجات الاتفاق السیاسي اللیبي الموقع بالصخیرات دیسبمر سنة 2015. علیه.. فإنني أدعوكم الیوم للمحافظة على الإجماع العربي بدعمكم للانتخابات الوطنیة والحل السلمي. ولنعلن سویة وحدة الموقف العربي. كما أدعو الیوم إلى إعادة تفعیل اللجنة الرباعیة الخاصة بلیبیا، حتى تتمكن جامعة الدول العربیة من العمل سویة مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفریقي والاتحاد الأوروبي أعضاء اللجنة الرباعیة، وتنسیق الجھود الإقلیمیة والأممیة لتنفیذ التزامات جميع الأطراف بمقررات ملتقى الحوار السیاسي الذي رعته الأمم المتحدة ومؤتمري برلین 1 – 2. ختامًا.. أدعوكم زملائي المحترمون لعقد اللقاء التشاوري القادم على مستوى وزراء الخارجية العرب في طرابلس التي سبق لھا قبل ما یقرب من عام من استضافة مؤتمر دولي لدعم استقرار لیبیا، وھي الآن أكثر إصرارًا على استعادة دور لیبیا الداعم للاستقرار والسلام في المنطقة ولمحیطھا الإفریقي والأوروبي.

