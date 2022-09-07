مشائخ الساحل والجبل الغربي يردون على تهديدات اجتياح ورشفانة

الجبل الغربي – بوابة افريقيا الاخبارية |

07 September, 2022

دعا مشائخ الساحل والجبل الغربي، الأهالي إلى الدفاع عن الأرض والعرض ورفض تهديدات الغرفة الأمنية المشتركة التي يترأسها محمد الحداد باجتياح ورشفانة.

‏وقال المشائخ في بيان لهم عقب تهديدات أصدرتها الغرفة الأمنية المشتركة باجتياح منطقة ورشفانة واخراج المجموعات المسلحة الخارجة عن سيطرتها، “إن المنطقة تنعم بالأمن بعد أن تخلصت من المجرمين والإجرام ويريدون اليوم إدخالها في حرب تحرق الأخضر واليابس”.

وجاء في البيان “أن السلطة السياسية التي تمارس العنف ضد شعبها لن تحصد إلا المزيد من الاحتقان وابتعاد الشعب عنها ونوجه نداءنا لكل من له القدرة للدفاع عن هذه الأرض والعرض والشر فلن نقف مكتوفي الأيدي وسندافع عن أرضنا ولو كلفنا ذلك أرواحنا”.