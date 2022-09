ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء رمطان لعمامرة، وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وحميد شبيرة السفير الجزائري بالقاهرة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية صرح بأن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي، لاسيما مستجدات الأوضاع في كلٍ من ليبيا وسوريا والعراق، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق المتبادل للعمل على استعادة الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي.

The post السيسي يبحث مع وزير الخارجية الجزائري مستجدات الأوضاع في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية