أبو توتة: أقلعوا عن ليبيا جلباب الوصاية ثم تحدثوا عن السيادة والتمثيل في المحافل الدولية

علق رئيس المحكمة العليا الأسبق والخبير القانوني المستشار عبد الرحمن أبو توتة، على منشور عبد الرزاق الداهش الكاتب ورئيس مؤسسة الصحافة التابعة للدبيبة، الذي انتقد فيه موقف انسحاب مصر من جلسة الجامعة العربية لرئاسة المنقوش.

وقال أبو توتة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”؛”مع احترامي لوجهة نظر عبد الرزاق الداهش، يمكن النظر للمسألة من زاوية أخري وهي أن ليبيا منذ أن وضعها مجلس الأمن تحت الوصاية الدولية بموجب القرارين 1970 و 1973 صارت دولة ناقصة السيادة، وما تناوب الممثلين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة ( وهي غير متحدة) إلا دليل على ذلك”.

وتابع؛ “وبالترتيب علي ما تقدم قد تستشعر إحدي الدول الأعضاء بمجلس الجامعة العربية الهش والذي لا (ينش) بالحرج أن تعترض على ترؤس ليبيا لجلسات هذه المنظمة العقيمة”.

وأردف أبو توتة؛ “مع عدم انكارنا لتحيز جمهورية مصر العربية لأحد أطراف النزاع في ليبيا؛ وكان ينبغي الكفاح من أجل استرداد سيادة ليبيا قبل الحديث عن واقعة خروج وزير الخارجية المصري من الإجتماع المنعقد برئاسة وزيرة خارجية حكومة (الوحدة !!!!) الوطنية”.

وختم موضحا؛ “اقلعوا عن ليبيا جلباب الوصاية أولا ثم تحدثوا عن السيادة والتمثيل في المحافل الدولية “.