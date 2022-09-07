السيسي والعمامرة يبحثان الوضع في ليبيا

العنوان-طرابلس

بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مع وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن الطرفان توافقا على تكثيف التنسيق المتبادل للعمل على استعادة الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي.

وسلم لعمامرة رسالة خطية من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إلى السيسي، تضمنت دعوته إلى المشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت الجزائر حرصها على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين.

وتناول اللقاء آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون في شتي المجالات وتعظيم قنوات التواصل الفعال بين البلدين حكومة وشعبا.