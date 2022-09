الدبيبة لـ حكماء وأعيان طرابلس الكبرى: نرفض الوصول للسلطة بواسطة السلاح والمؤامرات

ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء، حكماء وأعيان طرابلس الكبرى، بحضور وزيري الحكم المحلي بدرالدين التومي، والإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووكيل وزارة الرياضة جمال أبونوارة، لمناقشة الشأن السياسي المحلي، والأوضاع الأمنية لبلديات طرابلس الكبرى.

الدبيبة وفي كلمة له أكد أن هدفه الأساسي هو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ورفضه الوصول للسلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، والرفض المطلق للمراحل الانتقالية.

وترحم الدبيية على أرواح الشهداء خلال أحداث طرابلس الأخيرة، مؤكدا اهتمامه بالجرحى وتوفير العلاج اللازم، وتشكيل لجان حصر الأضرار لتعويض المتضررين، وكذلك ضرورة إلغاء أي معسكرات أو تمركزات أمنية داخل بلديات طرابلس، وتفعيل دور مراكز الشرطة والجهات الأمنية.

الدبيبة أكد للحضور بأن الانتخابات التشريعية والرئاسية استحقاق وطني، ستعمل حكومته على تحقيقه رغم التحديات والصعوبات.

