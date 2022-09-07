توقعات بزيادة الإنتاج الإجمالي إلى 40 ألف برميل من حقل الظهرة

الوطن|رصد

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنه في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل وتطوير حقل الظهرة والتي تقع ضمن خطط شركة الواحة للرفع من قدرتها الإنتاجية تم أمس الثلاثاء، الانتهاء من اختبار البئر رقم B-93H-32 والذي يعتبر أول بئر افقي بالمكمن PL6-Thalit member بحقل الظهرة.

وأظهرت الاختبارات الأولية على قطر 32/64 قدرة إنتاجية بلغت اكثر من 1000 برميل يوميًا من النفط الخام بكثافة نوعية APIتصل إلى 48 درجة، وفق بيان للمؤسسة.

وتراوحت معدلات إنتاج البئر ما بين 350- 3600 برميل في اليوم وذلك حسب تدرج أقطار الخانق المختلفة، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الإجمالي إلى 40 ألف برميل نفط خام يوميًا و 40 مليون قدم مكعب من الغاز.