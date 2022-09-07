ليبيا الان

مؤسسة النفط: الانتهاء من اختبارات أحد آبار حقل الظهرة تمهيدا لعودته للإنتاج

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الانتهاء من الاختبارات الأولية لأحد آبار حقل الظهرة، تمهيدا لعودته للإنتاج.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل وتطوير حقل الظهرة والتي تقع ضمن خطط شركة الواحة للرفع من قدرتها الإنتاجية تم أمس الثلاثاء، الانتهاء من اختبار البئر رقم B-93H-32 والذي يعتبر أول بئر أفقي بالمكمنPL6-Thalit member بحقل الظهرة”.

وأضاف البيان “أظهرت الاختبارات الأولية على قطر 32/64 قدرة إنتاجية بلغت أكثر من 1000 برميل يوميًا من النفط الخام بكثافة نوعية APIتصل إلى 48 درجة”.

وتابع “تراوحت معدلات إنتاج البئر ما بين 350- 3600 برميل في اليوم وذلك حسب تدرج أقطار الخانق المختلفة، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الإجمالي إلى 40 ألف برميل نفط خام يوميًا و 40 مليون قدم مكعب من الغاز”.

الوسوم

الآبار النفط حقل الظهرة ليبيا مؤسسة النفط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك