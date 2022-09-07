مؤسسة النفط: الانتهاء من اختبارات أحد آبار حقل الظهرة تمهيدا لعودته للإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الانتهاء من الاختبارات الأولية لأحد آبار حقل الظهرة، تمهيدا لعودته للإنتاج.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل وتطوير حقل الظهرة والتي تقع ضمن خطط شركة الواحة للرفع من قدرتها الإنتاجية تم أمس الثلاثاء، الانتهاء من اختبار البئر رقم B-93H-32 والذي يعتبر أول بئر أفقي بالمكمنPL6-Thalit member بحقل الظهرة”.

وأضاف البيان “أظهرت الاختبارات الأولية على قطر 32/64 قدرة إنتاجية بلغت أكثر من 1000 برميل يوميًا من النفط الخام بكثافة نوعية APIتصل إلى 48 درجة”.

وتابع “تراوحت معدلات إنتاج البئر ما بين 350- 3600 برميل في اليوم وذلك حسب تدرج أقطار الخانق المختلفة، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الإجمالي إلى 40 ألف برميل نفط خام يوميًا و 40 مليون قدم مكعب من الغاز”.