اقتصاد الوحدة تبحث تنظيم منتدى اقتصادي ليبي ألماني

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

07 September, 2022

التقى رئيس فريق العمل الاستشاري والاقتصادي أحمد الأحجل، اليوم الأربعاء، مع أنيكا انجلز القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية والوفد المرافق لها، لبحث العلاقات بين البلدين.

وعبر الجانبان -خلال اللقاء الذي عقد بناء على توجيهات وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل- عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع ليبيا وألمانيا وضرورة العمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، كما تم بحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك خاصة في مجال المشروعات الاستثمارية ورفع حجم التبادل التجاري وتنظيم انسياب رأس المال وانتقال الأفراد والتعاون الانمائي والاستفادة من التجربة الألمانية في مجال ريادة الأعمال.

كما تم خلال اللقاء التطرق لإمكانية تنظيم منتدى اقتصادي ليبي ألماني ومعرض يشمل أنشطة وبرامج متنوعة، كما تم التأكيد على أهمية تكثيف الزيارات بين الجانبين وتبادل المعلومات الاقتصادية واستكشاف فرص المشاريع الجديدة من أجل تحقيق تعاون اقتصادي يخدم مصلحة البلدين الصديقين.