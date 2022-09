ليبيا – توقع تقريران تحليليان المرتقب اتخاذه من مواقف وإجراءات بريطانية إزاء التطورات المتسارعة بالقضية الليبية في عهد رئيسة الوزراء الجديدة “ليز تراس”.

التقريران اللذان نشرتهما الطبعة الإنجليزية لمجلة “العربي الجديد” القطرية وموقع “ذا نشايونال” الإخباري الدولي وتابعتهما وترجمت أبرز ما فيهما من مضامين صحيفة المرصد، نقلا عن المحلل السياسي “كريس دويل” تأكيده أن بريطانيا لن تقود أية مبادرات لمعالجة الأوضاع المتأزمة في ليبيا.

وأضاف “دويل” أن لندن ستكون راضية عن رؤية حل سياسي في البلاد، إلا أنها لن تبذل الجهود للوصول إليه، في وقت استبعد فيه سفير ليبيا في بريطانيا صلاح مريحيل حدوث تغير في النهج البريطاني الحالي القائم على عدم التدخل كثيرًا، فيما تسعى حكومة تصريف الأعمال لإنهاء هذا الأمر.

وقال مريحيل: “نريد دورًا أكثر نشاطًا والتزامًا وأكثر جرأة من الجانب البريطاني تجاه تعزيز الديموقراطية والتنمية ومساعدتنا في الوقوف ضد مشاريع عودة الأنظمة الشمولية، فأي دولة ستسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا ستكون أول من يستفيد من ذلك”.

وتابع مريحيل بالقول: “هذه الفوائد استشمل استثمارات بمليارات الدولارات في مجالات الطاقة والخدمات والبنية التحتية”.

ترجمة المرصد – خاص

The post مريحيل: بريطانيا لن تقود أية مبادرات لمعالجة الأوضاع المتأزمة في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية