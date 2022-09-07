مجلس التخطيط الوطني يُنظم حلقة نقاش حول “مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية”

طرابلس 07 سبتمبر2022 (وال)- نظم مجلس التخطيط الوطني اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، حلقة نقاش حول “مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية” بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي.

ويناقش المشاركون في الحلقة الوثيقة الأساسية للاستراتيجية الوطنية للمصالحة الوطنية وما تتضمنه من رؤية، وأهداف للمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى العديد من المحاور من بينها المبادئ الحاكمة، وجدور الصراع، ومشروع إنهاء الصراع والرؤية والأهداف، وسيادة القانون.

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي – في كلمته – أن مشروع المصالحة الوطنية يجب أن يكون بمشاركة جميع الليبيين بمختلف أطيافهم ومكوناتهم السياسية والاجتماعية، وأن يكون ليبي – ليبي داخل البلاد دون أي استثناء، ويكون قابل للتنفيذ بمشاركة كل الليبين ويجب أن يعتبر ملكية خاصة لكل ليبي.

وأضاف اللافي أن “مركز دراسات القانون والمجتمع بنغازي يطرح مشروع للمسح والاستطلاع للرأي، نتمنى أن يلقى دعم وسائل الإعلام لإطلاع الليبيين، وأبدء رأيهم حول هذا المشروع، والذي من خلاله سيتم تحديد الملتقى الأول للمصالحة الوطنية الذي سوف يوصلنا إلى الانتخابات”.

من جهته، قال مسؤول ملف المصالحة بمجلس التخطيط الوطني د ” علي إبراهيم جبيل” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن هذه الحلقة خاصة بمجموعة التركيز، وتعقد بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف مناطق البلاد، مؤكدًا أنه ستنعقد ندوة أخرى في بنغازي من أجل مناقشة الوثيقة الأساسية للاستراتيجية الوطنية للمصالحة الوطنية، والتى تم إعدادها من خلال سلسلة من الدراسات قام بها مركز دراسات القانون ببنغازي، ومجلس التخطيط الوطني تتضمن رؤية أهداف للمصالحة الوطنية قابلة للتعديل.

وأضاف “جبيل” أن هذه الحلقة ستعقد خلال الفترتين الصباحية والمسائية لهذا اليوم، وتهدف لمناقشة الرؤية الوطنية لمصالحة وبناء الدولة. (وال)

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