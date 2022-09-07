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السفير الأمريكي: الوضع الراهن في ليبيا غير قابل للاستمرار

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال السفير الأميركي ومبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، إن “الوضع الراهن (في ليبيا) غير قابل للاستمرار”.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر حساب السفارة في موقع تويتر، “يتعين على جميع الجهات الفاعلة الخارجية والداخلية التحرّك نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن”.

وتقدم نورلاند بالتهنئة لليبيا على توليها رئاسة جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أنها “تواصل لعب دور مهم في الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

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الوطن الليبية

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