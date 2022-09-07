الكويت: نأمل أن تسهم خبرة «باثيلي» بالملف الليبي في المساعدة على الانتقال للدولة الديمقراطية

رحبت وزارة الخارجية الكويتية، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين عبدالله باثيلي ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL وذلك خلفا ليان كوبيش.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء: “باثيلي لديه خبرة واطلاع على الملف الليبي، ونأمل في أن تسهم هذه الخبرة الواسعة في مساعدة الأشقاء في ليبيا على العمل نحو الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي الشقيق، وتدعو جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل معه والاستفادة من هذا التطور الإيجابي”.

وأضاف البيان “نثني على الدور المحوري للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL في مساندة مساعي الليبيين للوصول إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا، ونؤكد دعمنا الكامل لعمل المبعوث الجديد للدفع باتجاه الحل السياسي الشامل، الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة”.