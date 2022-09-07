مقتل الإرهابي المهدي دنقو – بوابة أفريقيا الإخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

07 September, 2022

أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، مقتل القيادي في تنظيم داعش في ليبيا المهدي دنقو، الذي يعد العقل المدبر والمخطط لعدد من العمليات الإرهابية، أشهرها واقعة مقتل 21 مصريا قبطيا في مدينة سرت في العام 2015.

وتمكنت وحدات العمليات الخاصة التابعة للجيش الليبي من تصفية “دنقو” في عملية نوعية نفذتها في منطقة مرزق ، وذلك بعد مطاردته فترة طويلة، حيث كان يلجأ إلى الاختفاء وتغيير مواقع وجوده بشكل دوري، حسب بيان للجيش.

وقال البيان إن دنقو حاول الهرب من الملاحقة بالخداع بعد إشاعة وفاته مع عناصر متطرفة خلال مواجهة سابقة، إلا أن الجيش تنبه لهذه المحاولة.

وبث التنظيم الإرهابي نبأ وفاته حينها لكن الجيش واصل جهود ملاحقته وجمع المعلومات بشأن المواقع التي يتردد عليها حتى مقتله اليوم.