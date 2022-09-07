الداخلية: نحمل الحداد والعائب “مسؤولية” أي عمل عسكري

الوطن|رصد

أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بيانًا بشأن تشكيل غرفة عمليات بقاعدة معيتيقة الجوية وإشرافها المباشر علي استخدام طائرات مسيرة تستخدم لأغراض عسكرية.

وأكد البيان أن وزارة الداخلية لديها معلومات أمنية مؤكدة باستخدام طائرات مسيّرة لأغراض عسكرية بإشراف الفريق محمد حداد ورئيس جهاز المخابرات حسين العائب، والذي يعتبر خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر من العام 2020.

ونص البيان أن وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبو زريبة يحمّل الحداد والعائب وأعضاء الغرف وجميع التشكيلات المسلحة مسؤولية أي عمل عسكري أو شبه عسكري يهدف لإثارة الفتنة أو الحرب على منطقة الجفارة، كما يحمّلهم المسؤولية المباشرة على استخدام سلاح الطيران المسيّر ضد المجموعات العسكرية وتحريضهما على العنف في المنطقة ذاتها.

ودعى البيان لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي والبعثات الدبلوماسية للدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن بفتح تحقيق لاستخدام هذه الأسلحة الممنوعة.

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