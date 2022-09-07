بسبب تراكم الديون.. وفاة طفل ليبي بعد رفض استكمال علاجه بالأردن 

أعلنت منظمة حقوق أطفال الأورام، اليوم الأربعاء، وفاة الطفل الليبي “عبدالسلام خالد خشيبة”، بعد معاناة مع المرض، والذي غادر مدينة سرت لتلقي العلاج في المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكرت المنظمة، أن الطفل الراحل كان يتلقى العلاج بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث رفض “مركز الحسين” بالعاصمة الأردنية عمان استقباله لزراعة النخاع الشوكي؛ بسبب تراكم الديون على الدولة الليبية وعدم تسديدها.

وأكد رئيس جمعية الفنادق الأردنية ” عبدالحكيم الهندي ” أن ازمة الديون الليبية المستحقة على المرضى لا تزال عالقة دون حلول.

وقال ” الهندي ” في تصريحات صحفية إن هذه الديون لم يُدفع منها شيء منذ عام 2011م مؤكدا بأن المتضررون لم يأخذوا سوى وعود بمثابة إبر تخدير، منذ سنوات . وفقآ لتصريحاته.

مشيرآ إلى أنه تم مخاطبة كافة الجهات المعنية في ليبيا، لإيجاد حل لهذه الأزمة لكن دون جدوى، داعيا الجانب الليبي إلى ضرورة إنهاء ملف الديون ودفع المبالغ المترتبة على مواطنيهم بدل إقامة وعلاج، وإعطائه أولوية جراء تأخير تسديد المستحقات المالية لمختلف القطاعات”.