المحجوب يعلن القضاء على الإرهابي “مهدي دنقو” العقل المدبر لمذبحة الأقباط في سرت

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أعلن اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، القضاء على الإرهابي “مهدي دنقو”، في مهمة أمنية لقوة العمليات الخاصة للواء طارق بن زياد، في منطقة الجنوب الغربي ليبيا.

وأوضح المحجوب، أن “العملية تمت بعد سلسلة من التحريات والمتابعة والتدقيق وذلك بعد عدة محاولات لتملصه والاختفاء والتواري على الأنظار والقيام بعمليات خداع كان آخرها بث خبر القضاء عليه وقتله عندما تم القضاء على عدد من العناصر التابعة له ليختفي وتنتهي عملية المطاردة له وقد تم بث الخبر حينها لمطمئنته أنه تم القضاء عليه” .

وذكر المحجوب، أنه “في نفس الوقت بدأت عملية متابعتة وجمع المعلومات حول تحركاته الجديدة “.

وأكد المحجوب، أن “الإرهابي دنقو الملقب بـ”أبوبركات” يعتبر من أخطر العناصر الإرهابية، وهو العقل المدبر ومخطط لعدة عمليات وجرائم ومن بينها مذبحة الأقباط المصريين في مصر”.

وكما أكد المحجوب، أن العملية انتهت كذلك بالقضاء على الإرهابي “اسمان نور”، والذي كان مرافقا لـ دنقو.