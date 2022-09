ليبيا – التقى وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف بالنقيب العام للمعلمين عبد النبي النف.

بيان صحفي مقتضب صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن اللقاء شهد مناقشة فروقات المرتبات وفقًا للقانون رقم 4 وما تم التوصل إليه بالخصوص مع الجهات المعنية.

وأضاف البيان: إن النقاش امتد ليشمل ملفات العقود المتعثرة والكتاب المدرسي والاستعدادات للعام الدراسي المقبل.

The post المقريف يبحث مع النف فروقات المرتبات وفقًا للقانون رقم 4 وملفات أخرى first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية