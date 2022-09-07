لواء طارق بن زياد يقضي على 3 دواعش ويأسر 4 آخرين

أعلنت غرفة الإعلام الحربي تفاصيل العمليات العسكرية للجيش الوطني الليبي في منطقة القطرون جنوبي ليبيا.

وقالت الغرفة في إيجاز طالعته “الساعة 24” إن فرقة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد المُعزّز ألقت القبض على 3 أفراد جزائريين يتبعون تنظيم داعش بعد دخولهم عبر الحدود الجزائرية.

وأضافت الغرفة أنه في أثناء “التحقيق معهم تم التعرف على تواصلهم مع الإرهابي المدعو المهدي دنقو والاتصال كان عن طريق شخص يدعى محمد كوسا”.

وتابعت الغرفة: “من خلال أجهزة التتبع تم رصد تحركات المدعو المهدي دنقو، ومن ثم نصب كمين مُحكم من قبل فرقة المهام الخاصة في منطقة القطرون جنوب ليبيا”.

وأوضحت الغرفة أنه “تم الاشتباك مع الإرهابي الدنقو ومرافقيه، ما أسفر عن مقتله واثنين من مرافقيه، وإلقاء القبض على مرافق آخر يحمل الجنسية السودانية”.