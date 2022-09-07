ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

07 September, 2022

دعت وزارة الداخلية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية للدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن إلى التحقيق في استخدام الطيران المسيّر بقاعدة ميعيتقة الجوية .

وقالت الوزارة في بيان لها، إن لديها معلومات أمنية مؤكدة توافرت لديها بتشكيل رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد ورئيس المخابرات العامة حسين العائب غرفة عمليات لاستخدام الطيران المسيّر بقاعدة ميعيتقة الجوية وإشرافها المباشر على استخدام طائرات مسيرة تستخدم لأغراض عسكرية.

وحمَّلت غرفة عمليات الطيران المسيَّر والتشكيلات المسلحة التابعة لها «مسؤولية أي عمل عسكري أو شبه عسكري يهدف لإثارة الفتنة والحرب على منطقة الجفارة، مؤكدة أن اسخدام هذه الطائرات بقصف المدنيين وقصف أعضاء شرطة نظاميين يزاولون عملهم المعتاد في ضبط الأمن ويبعدون على محاور القتال حوالي عشرة كيلو أمتار، مما أدى إلى استشهاد عنصرين من الشرطة وإصابة عشرات المدنيين كما جرى استهداف سيارات الإسعاف.

