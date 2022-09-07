الدبيبة يعلن صرف منحة أسر الشهداء بداية من شهر سبتمبر

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، صرف منحة أسر الشهداء بداية من شهر سبتمبر الجاري، مؤكدًا أن مرتبات المستفيدين من القانون الخاص بأسر الشهداء ستدخل في حسابات الأسر المستفيدة خلال الشهر الجاري، ونوه كذلك بأنها «تساوي أعلى رتبة عسكرية».

وأكد الدبيبة في كلمة وجهها إلى الليبيين ونشرها عبر صفحته على «فيسبوك» أن 22 جهة جديد نفذت جدول المرتبات الموحد، منوهًا كذكل باستمرار العمل في تطبيق الجدول على كافة الجهات والمؤسسات الممولة من الخزينة العامة للدولة حتى تتحقق العدالة الاجتماعية.