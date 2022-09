المبروك: قرب صرف معاشات التضامن الاجتماعي لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس  

ليبيا – أحال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال خالد المبروك إذن صرف 380 مليون دينار للمصرف المركزي بهدف سداد معاشات التضامن الاجتماعي.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الأموال تخص مرتبات أشهر يونيو ويوليو وأغسطس الماضية بانتظار رصد الحكومة قيمًا مالية لسداد فروقات المعاشات للأشهر من يناير حتى يوليو الماضية من 450 دينارًا لـ900، وهي قيمة الحد الأدنى للمعاشات الضمانية.

وأضاف البيان: إن الوزارة أكملت مطابقة بيانات وزارة المواصلات بالحكومة وهيئتي الموارد المائية وتشجيع الصحافة ومصلحة الجمارك وفق جدول المرتبات الموحد ضمن تحويل أموال شهر أغسطس الماضي وتسوية وترقية مرتبات أكثر من 50 ألف مرتب في أغلب القطاعات باتت جاهزة الآن ضمن ذات الشهر.

ووفقًا للبيان، تم شمول قرابة الـ4 مرتب بالإفراجات المالية المتوقفة بسبب أخطاء في الرقم الوطني أو الاسم أو لبلوغ أصحابها سن التقاعد وتسوية أوضاع التمديد، مؤكدًا معاشات الضمان الاجتماعي لن يحدث فيها تأخير في السداد مستقبلًا بعد التعديل في الخصومات وستكون من بداية سبتمبر الجاري 900 دينار.

