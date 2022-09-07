بتنظيم “الوطنية للنفط”.. ورشة عمل حول تقنية المنظومات الرقمية

الوطن|رصد

انعقدت اليوم أعمال ورشة العمل حول تقنية المعلومات والمنظومات الرقمية الاستراتيجية التي تنظمها المؤسسة الوطنية للنفط وذلك بالقاعة الرئيسية بشركة الخليج العربي للنفط.

وحضر الورشة كل من مدير عام الحاسب الآلي والاتصالات بالمؤسسة، ورئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي، بالإضافة لـ 58 مختصًا من كافة الشركات النفطية.

وتهدف الورشة التي تستمر على مدار يومين إلى دراسة وتحليل بعض البنود التخصصية في مجال تقنية المعلومات والمنظومات الإلكترونية الاستراتجية داخل القطاع.

كما أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة على أهمية التحول الرقمي في التعامل الإداري في القطاع، كما نوقش في الورشة المشاكل والصعوبات التوي تواجه الشركات النفطية في المجال نفسه.