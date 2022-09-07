جعودة: على مصر غلق سفارتها في ليبيا والكفّ عن العبث

طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري، صالح جعودة، وزير الخارجية المصري سامح شكري بسحب سفير بلاده من ليبيا.

وقال جعودة في تغريدة عبر “تويتر”: “سؤال للسيد شكري إذا حكومة الدبيبة فاقدة للشرعية فلماذا تحتفظ مصر بسفير وبعثة بطرابلس؟”.

وأضاف: “اسحبوا سفيركم وأغلقوا سفارتكم، وشيء آخر من يمثل ليبيا بالأمم المتحدة أليس السفير السني المعين من قبل السيدة المنقوش، كفاكم عبثا ودعونا وشأننا”.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أوضح أن سبب انسحاب الوفد المصري من اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب يوم ٦ سبتمبر، هو ترؤس نجلاء المنقوش لأنها لا تمثل الحكومة الشرعية في ليبيا.