توقف استقبال المرضى الليبيين في الأردن ووفاة طفل لغياب الرعاية

ازمة المرضى الليبيين في الاردن تتفاقم بسبب توقف المصحات الطبية عن قبول المرضى مما تسبب في زيادة الالم الذي يعانيه المريض واخرها وفاة طفل ليبي بسبب توقف العلاج ورفض المصحة استقباله لاجراء عملية زراعة نخاع شوكي

وقالت منظمة حقوق أطفال الأورام، اليوم الأربعاء ان الطفل الليبي “عبدالسلام خالد خشيبة” توفي بعد معاناة مع المرض

وأضافت المنظمة في بيان لها أن الطفل الراحل كان يتلقى العلاج بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث رفض “مركز الحسين” بالعاصمة الأردنية عمان استقباله لزراعة النخاع الشوكي؛ بسبب تراكم الديون على الدولة الليبية وعدم تسديدها.