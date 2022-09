العريبي للقطراني: مجلس النواب داعم لحكومة الاستقرار واستمرارها بممارسة عملها

ليبيا – بحث علي القطراني نائب رئيس حكومة الاستقرار مع رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي آخر تطورات ومستجدات العملية السياسية في البلاد.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار طالعته صحيفة المرصد، أكد أن العريبي وهو عضو المجلس عن مدينة بنغازي ناقش مع القطراني ما قامت به الحكومة منذ منحها الثقة من مجلس النواب.

وأضاف البيان: إن العريبي شدد على دعم المجلس لحكومة الاستقرار واستمرارها في ممارسة عملها.

