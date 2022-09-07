اللافي يؤكد على أهمية تنوع المشاركة من جميع أطياف الشعب

الوطن|متابعة

افتتح النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس الرئاسي ومجلس التخطيط الوطني، حول المصالحة وسبل تعزيز المشاركة المحلية بها.

وأكد اللافي خلال كلمته في افتتاح الحلقة النقاشية، استمرار جهود الرئاسي في هذه المرحلة، على مشروع المصالحة الوطنية كونه ركيزة أساسية في بناء الدولة، والعبور بالبلاد نحو الاستقرار الكامل، مؤكداً أهمية تنوع المشاركة من كل أطياف الشعب الليبي، لضمان نجاح هذا المشروع الذي يقوده ويملكه الليبيون أنفسهم.

وأثنى اللافي على المبادرات المجتمعية المتنوعة، التي قدمت للمجلس الرئاسي من كافة ربوع ليبيا، محيياً أصحاب كل هذه المبادرات.